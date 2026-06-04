【モデルプレス＝2026/06/04】NCT（エヌシーティー）を脱退したマーク（MARK）が6月3日、自身のInstagramを更新。新事務所を設立したことを匂わせている。【写真】NCT離脱発表 マークの直筆手紙◆マーク、新事務所設立匂わせマークは3日、自身のInstagramにて「uprmlable」という名前のアカウントが投稿した動画を「UpperRoom」のハッシュタグとともにシェアし、自身のプロフィール欄でも同アカウントをメンション。アカウント名に