歌手の和田アキ子が２日、ＴＢＳ系「アッコとジャンボ」で、ボウリングに挑戦。悲しい？マイボール秘話を明かした。この日は和田とレインボーのジャンボたかおがボウリングに挑戦。まずはボウリングシューズを借りることになり、和田は「２６・５か２７」と靴のサイズもあっさり告白。和田は「昔はここにセンチがでる。これが恥ずかしくて自分で靴を買った」と、靴の踵部分に履いている靴のサイズが出てしまうことから、マイシ