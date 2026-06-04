開催：2026.6.4 会場：ダイキン・パーク 結果：[アストロズ] 11 - 9 [パイレーツ] MLBの試合が4日に行われ、ダイキン・パークでアストロズとパイレーツが対戦した。 アストロズの先発投手はスペンサー・アリゲッティ、対するパイレーツの先発投手はポール・スキーンズで試合は開始した。 3回裏、2番 ヨルダン・アルバレス 4球目を打ってライトへのタイムリーヒットで