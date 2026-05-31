メイクのプロが買い続ける名品気兼ねなく使えて、価格以上の満足感をくれる「安くていいコスメ」。けれど、膨大な選択肢から「とくにいい」名品を探すのは楽しい半面、時間と手間がかかるもの。そこで、日々多くのコスメを試す美容通に愛用アイテムを取材。人気ヘアメイクたちが「ずっと使い続けている」揺るぎない名品をご紹介。「自まつ毛のように自然に盛れる」メタルックマスカラ 01 990円／井田ラボラトリーズ「メタルコーム