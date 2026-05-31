◇米女子ゴルフツアーショップライトLPGA第2日（2026年5月30日ニュージャージー州シービュー・ベイC＝6263ヤード、パー71）3日間大会の第2ラウンドが行われ、ともに31位から出た岩井明愛（23＝Honda）と岩井千怜（23＝Honda）が68で回り、通算4アンダーで2位に浮上した。トップと4打差で最終日を迎える。8位から出た吉田優利（26＝エプソン）は75を叩きイーブンパーの28位に後退した。72の西村優菜（25＝スターツ）