国会議事堂に「野良猫のための施設」を設置 画像はイメージです 「大の猫好き」で知られるトルコの人々。そのトルコの首都アンカラにある国会議事堂に、野良猫のための近代的な「猫の生活と遊びの場」が作られました。 この施設は、議事堂の敷地内で暮らしている約65匹の野良猫たちに、より健康的で安全な生活環境を提供することを目的に設置されました。屋内外の2つのエリアからなるこの施設は、猫たちが