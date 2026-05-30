◇プロ野球セ・パ交流戦 ロッテ-阪神(30日、ZOZOマリン)阪神の森下翔太選手が2打席連続ホームランで佐藤輝明選手に並ぶリーグトップの14号となりました。3回の第2打席で2死1塁でロッテ先発の唐川侑己投手の初球、低めのカットボールを打ち返しレフトスタンドに飛び込む勝ち越しの2ランホームラン。さらに5回の第3打席2アウトの場面ではまたも唐川投手の2球目高めの変化球に合わせ振り抜くとレフトスタンドに着弾させました。唐川投