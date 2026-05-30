２０２０年９月に亡くなった女優・竹内結子さん（享年４０）の撮影ショットが公開された。人気写真家の下村一喜さんが３０日までに自身のインスタグラムを更新し、「＃竹内結子さん撮影＃下村一喜京都にて。『幽玄』にも似た美」と竹内さんの撮影を回想。傘を持ち、しっとりとした美しさを見せる竹内さんの写真を掲載した。この投稿にはフォロワーから「美しい」「竹内結子さん、大好きでした。亡くなられたのが、今でも