6月のボーナスシーズンを前に、「とりあえずNISAで積立を増やそう」と考えている人も多いのではないでしょうか。一方で、相場環境の変化や投資への関心の高まりを受け、「もっと資金効率を高める方法はないのか」と考える人も増えています。そんな中で注目されているのが、少ない資金でもより大きな金額の取引ができる「信用取引」です。ただし、リターンを狙いやすい反面、リスクも大きくなるため、仕組みを理解しないまま始める