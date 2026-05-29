5月29日、琉球ゴールデンキングスは、佐々宜央アソシエイトヘッドコーチとの契約が満了となり、同氏が退任することを発表した。なお、同日には桶谷大ヘッドコーチの退任も発表されている。 東京都出身で現在42歳の佐々AHCは、東海大学を卒業後、日立サンロッカーズ（現：サンロッカーズ渋谷）やリンク栃木ブレックス（現：宇都宮ブレックス）のアシスタントコーチを経て、2017－