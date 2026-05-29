「第6回 上野クラシックカメラ博」が6月3日（水）から5日間、松坂屋 上野店で開催される。 写真機商振興会が主催する、中古カメラ・レンズを中心とした販売イベント。全国の中古カメラ店が持ち寄ったクラシックカメラの逸品と出会えるかもしれない。 6月7日（日）には大村祐里子氏によるトークショーを開催。6月5日（金）・6日（土）にはジャンクセールも行われる。 開催期間 2026年6月3日（水）&