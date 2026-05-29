油を使わずに揚げ物調理ができる人気の調理家電「ノンフライヤー」。揚げる手間や後片付けの負担を減らしながら、ヘルシーな料理が楽しめることから、毎日の食事づくりに取り入れる人も増えています。とはいえ、容量や機能の違いも多く、「どれを選べばいいの？」と迷ってしまうかたも多いのではないでしょうか。この記事では、料理研究家の島本美由紀さん監修のもと、ノンフライヤーの特徴やメリット・デメリット、選び方のポイン