衛星写真でみつけた謎の一軒家の実態を徹底調査する番組「ポツンと一軒家」（ABCテレビ）。5月24日（日）の放送回では、大分県のポツンと一軒家を訪れた。【TVer】大分県で木々に埋もれるようにひっそりと建つ一軒家を発見！ たくさんの猫たちと穏やかに暮らす様子に、ゲストも思わずほっこり。 捜索隊が目指していたポツンと一軒家に到着すると、そこに人の気配はナシ。このポツンと一軒家は、日本家屋の床柱などに使われる