マイナビは5月28日、全社員の業務におけるAI活用率が96.1%に達したことを発表した。マイナビ○AI活用に向けた取り組み経済産業省が2026年4月に改訂した「デジタルスキル標準」においても、「企業がDXを実現するには、企業全体として変革への受容性を高める必要がある。そのためには、経営層を含め企業に所属する一人一人がDXの素養を持っている状態、すなわちDXに理解・関心を持ち自分事としてとらえている状態を実現する必要があ