「晴雨兼用傘」と「雨晴兼用傘」には、違いがあります。【写真を見る】「“晴雨”兼用傘」と「“雨晴”兼用傘」違いはあるの？梅雨の時期の傘の選び方【ひるおび】「晴雨兼用傘」・・・日傘がベースで、撥水加工が施されているもの「雨晴兼用傘」・・・雨傘がベースで、紫外線防止の機能がついているもの日本洋傘振興協議会の田中正浩さんによると、雨にしっかり対応できるのは雨傘ベースの「雨晴兼用傘」ですが、最近でははっ水加