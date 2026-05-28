日本ケンタッキー・フライド・チキンは、全国のKFC店舗でマルチプラットフォーム対応オープンワールドRPG『原神』とコラボレーションした「原神コラボパック」を、KFCネットオーダー限定で6月10日〜30日までの期間限定で販売すると発表した。これに先立ち、6月3日2:00頃から6月9日まで事前予約の受け付けを開始する。原神コラボパック○KFCと原神の特別なコラボキャンペーンが始動日常に寄り添うおいしくて、しあわせな体験を日本