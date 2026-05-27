実業家のイーロン・マスク氏が立ち上げた民間宇宙企業「スペースX」のIPOが話題だが、日本にも、宇宙関連事業を展開する企業はたくさんある。そこで、今回はスペースX効果で注目を集めそうな宇宙関連株を紹介！ 個別株を選ぶのが難しいと感じる人には、宇宙関連株を組み入れた投資信託も紹介するので、投資の参考にしてほしい！（鈴木豪、ダイヤモンド・ザイ編集部）「ダイヤモンド・ザイ」2026年7月号の「ZAi NEWS CHANNEL」を基