ロサンゼルス・ドジャースが2026年5月23日（日本時間）にインスタグラムを更新し、大谷翔平選手（31）をはじめとするドジャースの選手たちの球場入りコーデを披露した。ミルウォーキー・ブリュワーズ戦へ球団公式インスタグラムは「Milwaukee」とメッセージを添えて、ミルウォーキー・ブリュワーズ戦に挑む選手たちが球場入りするところをとらえた動画を投稿した。インスタグラムに投稿された動画では、大谷選手はネイビーのデニム