タグ・ホイヤーは、「タグ・ホイヤー アクアレーサー プロフェッショナル ソーラーグラフ」シリーズの新作を発表した。28mmケースの「プロフェッショナル100」と、40mmケースの「プロフェッショナル200」をラインアップする。タグ・ホイヤー アクアレーサー プロフェッショナル100 ソーラーグラフアクアレーサー プロフェッショナル200 ソーラーグラフタグ・ホイヤーのダイバーズウォッチ「アクアレーサー」に、ソーラー技術と現代