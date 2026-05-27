２７日の香港マーケットは、主要９０銘柄で構成されるハンセン指数が前日比２７１．２２ポイント（１．０６％）安の２５３２８．２３ポイントと続落し、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）が１１３．８７ポイント（１．３３％）安の８４６３．０２ポイントと３日ぶりに反落した。ハンセン指数は４月２日以来、約２カ月ぶりの安値水準に落ち込んでいる。売買代金は３２０７億５８２０万香港ドル（約６兆５２４２