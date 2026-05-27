高市政権のブレーンの一人としても知られる経済学者の高橋洋一氏（70）による、ナフサ不足をめぐっての“持論”が、物議を醸している。発端は5月23日に放送された関西ローカルの生放送情報番組『教えて！ニュースライブ 正義のミカタ』（ABCテレビ）。その日の放送では、現在国内で深刻化している”ナフサ不足”について取り上げた。中東情勢の緊迫化により、プラスチック製品や塗料など数多くの日用品の原材料であるナフサが不足