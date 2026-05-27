歌手の小柳ルミ子（73）が27日までに自身のインスタグラムを更新。宝塚歌劇団の後輩である大人気女優との自撮り2ショットを投稿した。自身のインスタグラムで「5/30宝塚レジェンド達による一夜限りのコンサート」と題してつづり始めた。「昨日音合わせがあり、久し振りに下級生の可愛い妹・瞳ちゃんに逢い、色んな話が出来て嬉しかった。これが終わったら食事行こうねと約束」と宝塚歌劇団の後輩である黒木瞳との自撮り2ショ