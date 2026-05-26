AIを活用して踏切の安全を守るシステムが導入されました。 5月26日、近畿日本鉄道が運用を始めたのは、AIの画像解析を活用した踏切の見守りシステムです。 これまで、踏切内で異常が起きた際は「非常ボタン」を押して知らせるしかありませんでしたが、新システムは踏切を映すカメラの映像をAIが解析。遮断機が下りているときに踏切に取り残された人を検知すると、自動で列車などに異常を知らせる仕組みです。 今回設置