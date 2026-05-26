卓球女子でパリ五輪代表の平野美宇（木下グループ）は敗戦にも前を向いている。アジア選手権（１０月、ウズベキスタン）代表を懸けた国内選考会が２６日に行われ、平野は予選リーグＣ組で１勝１敗。第２試合で木原美悠（トップおとめピンポンズ名古屋）に敗れ、準々決勝進出を逃した。盟友でもある木原との試合については「最後の一歩のところがちょっとまとまらなかった」と唇をかんだ。昨年の世界選手権個人戦で２回戦敗退