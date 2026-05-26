【モデルプレス＝2026/05/26】2024年7月に卵巣がんの摘出手術を受けた演歌歌手・市川由紀乃が、5月26日までに自身のInstagramを更新。抗がん剤治療を終えて1年5ヶ月後の地毛姿を公開し、反響を呼んでいる。【写真】卵巣がん公表の50歳演歌歌手「自然体な笑顔が素敵」“ウィッグなし”地毛姿披露◆市川由紀乃、地毛姿を披露市川は「画像は地毛です。お蔭さまで順調に伸びています！」とつづり、自身のショートヘアを指さした笑顔の