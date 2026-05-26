元AKB48でタレントの柏木由紀が、ABEMAのニュース番組『ABEMAエンタメ』（毎週月〜金曜後11：00）の企画「Re:MAKE 〜拝啓、あの頃の君へ〜」に出演。AKB48在籍時の葛藤を明かした。【写真】「傷つくことがどんどん増えちゃって」つらい過去を振り返る柏木由紀15歳でAKB48加入後、柏木は「自分が目立つのは良くない」「私が映りませんように」と思いながら活動していたという。地方での握手会では、前田敦子や大島優子のファン