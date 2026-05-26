女優・新川優愛（３２）の最新ショットにフォロワーが仰天した。新川は２５日にインスタグラムで「『しくじり先生俺みたいになるな！！』ありがとうございました」と出演番組を報告。セーラー服を見事に着こなし、フォロワーは「超カワイイ」「ＪＫ優愛さんかわいすぎる」「まだまだいけますよ」「めっちゃ似合う」と絶賛の声を寄せた。新川は２０１９年に仕事の現場で知り合ったロケバスの運転手と結婚。２３年５月に第