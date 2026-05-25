北陸新幹線敦賀（福井県）―新大阪延伸ルートの再検討を巡り、京都府亀岡市と南丹市、京丹波町は25日、福井県小浜市から亀岡市を経て新大阪につなげるルートの有用性をアピールするよう求める要望書を府に提出した。現行の「小浜京都ルート」は「京都市一極集中が加速する」と懸念を示している。要望書は西脇隆俊知事宛てで、新幹線整備が遅れれば、北陸からの人の流れや経済のつながりが「関東に取り込まれる恐れがある」と指