羽田空港事務所によりますと、きょう午後3時ごろ、羽田空港を出発した福岡行きスカイマーク19便がタイヤにトラブルが見つかったため、急きょ折り返しました。航空機は午後5時6分に緊急事態を発出し、まもなく、羽田空港に前の車輪が正常に出ないまま着陸するということです。乗客乗員あわせて169人が乗っているということです。また、警視庁などによりますと、タイヤがバーストしているということです。