テレビ東京系「有吉ぃぃｅｅｅｅｅ！〜そうだ！今からお前んチでゲームしない？」が２４日に放送された。この日は、タカアンドトシ・タカの誕生日をお祝い。感謝を伝えるために、Ｍ-１グランプリ２０２１王者の錦鯉・渡辺隆が駆けつけた。渡辺は、Ｍ-１王者になれたのは、タカのおかげと話し「本当に感謝していて。タカアンドトシさんの主催のライブに呼んでいただきまして。そのライブで猿を捕まえるネタをやったんです。ネ