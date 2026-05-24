筆者の話です。母にバッグを贈ったものの、反応が思ったよりも薄く、少し引っかかりが残っていました。けれど、ある出来事をきっかけに、その見え方が変わっていきます。 反応の違い 「ありがとう、どこのブランド？」新婚旅行のお土産に、思い切ってブランドのバッグを母に贈りました。自分なりに奮発して選び、時間をかけて決めた一品です。ブランドロゴなどが大きく入っているものではなく、落ち着いたデザインのバッ