小学生力士が力と技を競い合うわんぱく相撲大会が前橋市で開かれ、熱戦が繰り広げられました。 わんぱく相撲前橋場所は子どもの健全育成のため、前橋青年会議所が毎年開いているもので今年は、小学生の男女１１０人がエントリーしました。４年生以上の男子は、勝ちあがると県大会や全国大会に出場します。 大会では、張り手を禁止するなど子どもの安全に配慮したルールが設けられていて、保護者の大きな声援が飛び