ボディメイクは丸みが大事 ボディメイクを志すにあたり、ただカラダを細く締めるだけではなく、そこに女性らしいフォルムと質感…丸みと柔らかさが伴ったものであることを大切にする、それが大人の女のたしなみ。 そんな「女性らしさ」の象徴とも言える、丸 … Continue reading "セクシーなヒップを作るために大切な◯◯選び"