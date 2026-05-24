お笑いコンビ「たくろう」の赤木裕（34）、きむらバンド（36）が23日深夜に放送されたMBSテレビ「かまいたちの知らんけど」（土曜前0・28）に出演。M-1グランプリ2025の優勝賞金が振り込まれた際の心境を振り返った。M-1グランプリ2025の王者「たくろう」、準優勝「ドンデコルテ」がゲストで登場。同グランプリで審査員も務めたMCの「かまいたち」の山内健司からM-1優勝後のお金事情について聞かれた。これに対し、きむらは