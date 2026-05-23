【趣味カメラの世界 #36】前編では「instax mini Evo Cinema」（実勢価格：5万5000円前後）が持つプロダクトとしての魅力を掘り下げたフォトグラファーの田中さん。そしてこの後編では、実際に撮影する道具としてはどうなのか、作例とともに感じたことを綴ってくれました。もちろん「instax mini Evo Cinema」最大のポイントであり、誰もが気になる動画撮影機能についても試していますよ。監修・執筆：田中利幸（たなかとしゆき）