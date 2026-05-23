立憲民主党の小西ひろゆき参院議員が21日にX（旧Twitter）を更新。「自民党のベテラン議員」による高市早苗首相批判を明かしたものの、ネット上からさまざまな声を集めている。 発端となったのは、自民党内で新たに立ち上がった議員連盟「国力研究会」。高市首相の基盤強化を目的に麻生太郎副総裁が発起人となって発足したが、石破茂前首相らは参加していない。 小西議員はXでこのニュースに触れ、「情けない。。」（原