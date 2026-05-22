「ヘッドライト」何時に点ける？近年販売されている新型車には、周囲の明るさをセンサーで感知し、自動でヘッドライトを点灯・消灯させる「オートライト機能」の搭載が義務付けられています。夕暮れ時やトンネルへの進入時など、ドライバーがスイッチを操作しなくても自動でライトが点くため、点け忘れを防ぐ心強い安全装備としてすっかり定着しました。【画像】これは逆に迷惑では！？ 眩しすぎる「ビカビカライト」で走るク