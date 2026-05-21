細野晴臣が、2026年9月11日にリリースする23枚目の新作アルバム『Yours Sincerely』の商品イメージ画像を一挙に公開した。全10曲を収録した本作は、母性や慈悲といった人間の深層意識をテーマに、孤独や混乱の時代の先にある“調和”を静かに描いた作品になっているという。配信リリースに加え、国内ではアナログ盤、CD、カセットテープの全6形態でリリースされる。CD豪華盤BOXCD初回盤CD通常盤LP豪華盤BOXLP通常盤カセットテープ