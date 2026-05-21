名駅に超こだわりの隠れ家 うなぎ四代目菊川の別邸とは？ 昭和7年創業の老舗鰻卸問屋が手がける『うなぎ四代目菊川』が6月5日(金)、名駅・堀内ビル地下1階のグルメエリア「AJI MICHI」内に、待望の新店舗『うなぎ四代目菊川 名古屋本店 奥見世』をオープン。 ミッドランドスクエアの名古屋本店とは異なる、より静かに、より深く料理と向き合うための別邸として展開。 喧騒から切り離された空間で、うなぎの本質と向