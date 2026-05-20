JR新宿駅B1階改札内にある「EATo LUMINE（イイトルミネ）」では、2026年5月21日から「JRE POINT2倍WEEK！」がスタート。さらに、先着でSuicaのペンギンのノベルティがもらえるキャンペーンも同時開催されます。最大3つのグッズが手に入る！期間中、イイトルミネ新宿内ショップで、JRE POINT WEBサイトに登録したSuicaを使用して200円以上の買い物をすると、JRE POINTが2倍になります。先着でSuicaのペンギングッズがもらえるキャン