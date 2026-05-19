野球の独立リーグ・BCリーグからの発表です。【映像】BCリーグからのお知らせ「監督の出場停止についてルートインBCリーグは、5月17日に行われたルートインBCリーグ公式戦、埼玉武蔵ヒートベアーズ対栃木ゴールデンブレーブスにおいて、審判員に対して侮辱的な発言を行い退場処分を受け、その後も非紳士的行為が続いた清田育宏監督に対して、下記罰則を科しましたのでお知らせいたします。■対象者清田育宏〔埼玉武蔵ヒートベア