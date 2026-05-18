国が進める公立高校の改革で、県内から魚津高校と小杉高校がモデルケースとなる拠点校の第一弾として選ばれました。このうち魚津高校では、理数系人材の育成を強化します。文理選択の時期を３年生への進級時に遅らせて、理数教育や探究活動を増やし、探求棟などの施設も整備します。また小杉高校では、多様な学びに対応します。卒業に必要な単位を減らして自主活動の時間を増やしたり、外部の専門人材を活用したりすることで