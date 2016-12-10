『三上真奈』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
アナたちは水面下でフリー転身を画策していると見られる、と芸能プロ関係者
日刊ゲンダイDIGITAL
女性自身
週刊女性PRIME
同日に放送された三上アナがレギュラーMCを務める「ノンストップ」が公表
デイリースポーツ
ファンの間では1週間ほど前から心配の声があがっていた、と芸能ライター
小木博明は「三上真奈かな。三上やりそうじゃん。いかにも」と名指し
東スポWEB
お相手は会社員の30代男性で、都内の区役所に婚姻届を提出したという
日刊スポーツ
「鬼滅の刃」の人気キャラ・嘴平伊之助の格好で現れたため、誰も分からず
2017年8月に三上真奈アナとの交際が発覚して以降、2人の関係は悪化したそう
FRIDAYデジタル
コラムニストによると「ノンストップ」の三上真奈アナの稚拙がつらいという
NEWSポストセブン
現在は同番組の料理コーナーや「めざまし」のエンタメキャスターなどを担当
スポニチアネックス
Hey!Say!JUMP伊野尾慧との報道と時期が重なり「本当なら二股」とフジ関係者
「隠していたわけではない。普通に（交際していた）」と語った
関係者によると、知り合って1カ月後の2016年4月から交際しているという
不倫疑惑が報じられたテレ朝の田中萌アナらは、即座に番組出演を取りやめた