ラグビー・リーグワン2部の花園は18日、今季限りで退団する選手とスタッフを発表した。退団する選手は8人で、10シーズン在籍のSO野口大輔は現役を引退して社業に専念する。2シーズン在籍のSO丸山凜太朗は退団後が未定となっている。7シーズン在籍のFLジェド・ブラウン、6シーズン在籍したCTB小野木晃英とFB竹田宜純は現役を引退する。退団する選手は以下の通り。（）は今後の進路など。・PR岩上龍（退団→未定）・FLジ