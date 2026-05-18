ラグビー・リーグワン2部の花園は18日、今季限りで退団する選手とスタッフを発表した。

退団する選手は8人で、10シーズン在籍のSO野口大輔は現役を引退して社業に専念する。2シーズン在籍のSO丸山凜太朗は退団後が未定となっている。

7シーズン在籍のFLジェド・ブラウン、6シーズン在籍したCTB小野木晃英とFB竹田宜純は現役を引退する。

退団する選手は以下の通り。（）は今後の進路など。

・PR岩上龍（退団→未定）

・FLジェド・ブラウン（現役引退）

・SO/CTB/FB野口大輔（現役引退→社業専念）

・SO/FBウィル・ハリソン（退団→未定）

・SO/FB丸山凜太朗（退団→未定）

・CTB小野木晃英（現役引退→社業専念）

・CTBティモ・スフィア（退団→未定）

・FB竹田宜純（現役引退）

退団するスタッフも発表され、昨季限りで現役を退いた後にスキルコーチに就任した元オーストラリア代表SHのウィル・ゲニア氏がチームを去ることになった。奥田英二アナリスト、石辻真吾アスレチックトレーナー、向井優介アシスタントマネージャー、伊藤太進セールスマネージャー、永下安武事業統括補佐/広報/プロモーション、参田祥子広報も退団する。