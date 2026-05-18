【その他の画像・動画等を元記事で観る】 LE SSERAFIMは、5月18日0時、HYBE LABELS公式YouTubeチャンネルとグループ公式SNSに、2nd Studio Album『PUREFLOW』pt.1のタイトル曲「BOOMPALA」のプレビューを公開した。 ■世界中で人気を博したラテンポップ「マカレナ」をサンプリング！明るく軽快なエネルギーに期待高まる プレビュー映像の中で、5人のメンバーは、新曲「BOOMPALA」のサビに合わ