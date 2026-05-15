大谷が完全休養となれば昨年の161試合目以来

【MLB】ドジャース ー ジャイアンツ（日本時間15日・ロサンゼルス）

ドジャースは14日（日本時間15日）、本拠地でのジャイアンツ戦に臨む。日本の午前7時前にスタメンが発表され、大谷翔平投手は打線から外れた。ファンも“納得”の声を寄せている。

大谷は前日13日（同14日）のジャイアンツ戦に先発登板した。7回8奪三振無失点の好投で3勝目をマーク。チームの連敗を4で止める快投だった。防御率を0.82とし、メジャートップに浮上した。

12日（同13日）には12試合ぶりとなる7号を放ち、打者としてもいよいよ復調を感じさせたが、2試合続けて先発から外れた。ロバーツ監督は「数日間打撃を休むことで、気持ちが楽になるかもしれないというのはあると思う」と話しており、大谷に休養を与えることで打撃の復調に期待を込めていた。

事前に明かされていたとはいえ、通常通りなら定位置にいたはずの大谷不在にファンも落胆の色は隠せない。「あら〜……マジで大谷さんお休みなんだ」「分かってはいたけど寂しいな」「しっかり休んでね」「大谷休みかー暇やな」「やっぱり観たかったな」との声も上がった。同時に「この判断には大いに賛成」「スタメンを少し外れただけでニュースになる大谷翔平」「休める時に少しでも休んで欲しい」と“支持”するファンも少なくない。

大谷が完全休養となれば昨年の161試合目、9月27日（同28日）の敵地マリナーズ戦以来、実に229日ぶりとなる。（Full-Count編集部）