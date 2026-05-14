卓球の世界一を決める「2026 ITTF世界卓球選手権ファイナルズ ロンドン大会（世界卓球）」が4月28日から5月10日にかけて行われ、日本女子は6大会連続の銀メダルを獲得した。若手から経験豊富な選手まで、多彩な陣容を揃えた今回の日本。中国から2大会連続で2点を奪ったものの、あと一歩及ばなかった。 ■激闘も6大会連続銀メダルに 日本は前回大会の主力だった張本美和（木下グループ）、早田ひな（日本生命）を軸に、カ