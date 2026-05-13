2013年に全線開通した「角館バイパス」終点付近 「盛岡秋田道路」は秋田～盛岡の最短ルート 盛岡秋田道路の概要 日本海側の秋田市と太平洋側の盛岡市は、東北地方北部の主要都市である。どちらも人口約30万人を抱える県庁所在地だが、両市を直接結ぶ高速道路は存在しない。鉄道では秋田新幹線が秋田～盛岡を結んでいる一方、高速道路は「秋田自動車道」として、秋田市～横手市・北上市を経由する別ル