宮本浩次が、6月10日に発売するオリジナルアルバム『I AM HERO』のジャケット写真を公開した。アートワークは、宮本本人の希望によりグラフィックデザイナー河村康輔氏が担当しており、今作『I AM HERO』の世界観が視覚的にも表現されたものになっている。初回限定「Birthday Concert 最高の日、最高の時」盤初回限定「俺と、友だち」盤通常盤また、CD購入特典の情報も公開されたので合わせてチェックいただきたい。◾️